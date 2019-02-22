Обтравка + колажирование

Обработка фотографийЗакрыт36 заявок407 просмотров
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Нужно сделать так, чтобы на скамейке остался только один мужчина в белой рубашке или обтравить его и перенести на другой фон.

5 лет назад
tulumba
Ксения 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад