Ретушь фотографий с фотопроектов

Требуется на постоянной основе делать ретушь отобранных фотографий с фотопроектов в количестве, кратном 10 штукам.

За проект может быть нужно обработать 10-50 штук в зависимости от количества участников. Фотопроекты обычно проходят в студии по выходным, работа по ретуши соответственно по будням.

Срок исполнения- не больше недели с передачи фото для работы.

Есть и портреты и во весь рост. По сути - навести красоту, скорректировать недостатки кожи и макияжа.

Иногда может требоваться художественная ретушь с различными эффектами.

Интересует цена за 10 штук или за штуку.

Также интересует отдельно цена сложной ретуши с эффектами.

Примеры с прошлых проектов прилагаю.