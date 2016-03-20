krapivin2005

Николай krapivin2005

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Визуализация жилого помещения

    Добрый день. Нужна будет хорошая визуализация интерьера, примеры в прикрепленных файлах. Какова будет цена за квадратный метр площади помещений и сколько потребуется времени (на рендер или на помещение)?

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн проект квартиры 115 кв.м.

    Необходим полный (дизайн, визуализации, все чертежи и раскладки, подбор мебели и материалов) дизайн-проект 3-х к.кв. 115 кв.м.  Прошу указывать цену за 1 кв.м. площади квартиры или за весь проект.

    Интерьеры и Экстерьеры30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ретушь фотографий с фотопроектов

    Требуется на постоянной основе делать ретушь отобранных фотографий с фотопроектов в количестве, кратном 10 штукам. За проект может быть нужно обработать 10-50 штук в зависимости от количества участников. Фотопроекты обычно проходят в студии по выходным, работа ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание моделей предметов мебели в 3dsmax

    Требуется создать модели предметов корпусной мебели в 3dsmax до 2014 года включительно. Задание высылается ввиде эскиза от руки или чертежей из AutoCad. Примеры предметов: комод, шкаф, кровать-чердак, кровать двухярусная, стол и т.п.

    AutoCAD
    3D-графика33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание посадочной страницы

    Требуется создать посадочную страницу для размещения на сайте. Тема - дизайн проект магазина. Пример структуры и дизайна здесь  [url=http://prcomm-team.ru/imd/IMD/]http://prcomm-team.ru/imd/IMD/[/url] Сайт для размещения страницы управляется NetCat.

    NetCat
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Консультация по использованию системы Drupal

    Необходимы периодические консультации по работе системы управления сайтом Drupal. Сайт http://imdtorg.ru/. Текущие вопросы: - изменение очередности представления размещенного товара - копирование карточки товара - загрузка картинок пакетом

    DrupalКарточки товаров
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка калькулятора шкафа-купе

    Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте.  Калькулятор здесь [url=http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe]http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe[/url]. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...

    Flash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение карточек товара интернет-магазина

    Есть коллекция предметов мебели. Требуется создать и заполнить карточки товаров картинками, ценами и характеристиками. В коллекции 20 предметов по 2-4 картинки на предмет всего до 50 картинок на коллекцию. Карточка товара выглядит так http://imdtorg.ru/mebel-dla-detskoy/babochka/shkaf-shirokiy-yashchikami . Система ...

    DrupalКарточки товаров
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Визуализация интерьера квартиры-студии

    Требуется сделать визуализацию интерьера квартиры-студии 20 кв.м. Материалы отделки, мебель, сантехника будут указаны ссылками на сайт продавца (например так http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70299006/). Планировка будет выслана эскизным рисунком. Стиль дизайна примерно как здесь http://www.lsr.ru/kachestvo/kvartiry-s-otdelkoi/#.VuW0IPmLTIU. Основное требование - максимальная реалистичность. ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка калькулятора шкафа-купе

    Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте.  Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...

    Flash
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка web-приложения для интернет магазина мебели

    Требуется разработать web-приложение (например на PHP) для использования на сайте http://imdtorg.ru/ на основе этого http://imdtorg.ru/calculator-detskoy Приложение должно позволять выбирать из имеющегося набора коллекцию мебели, выбирать для отображения элементы из коллекции, выбирать цвета материалов и показывать как с ними будет ...

    PHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рендеринг товаров для интернет магазина

    Есть коллекция мебели с отрисованными в 3dsmax моделями. Необходимо сделать рендер каждой модели на белом фоне размером 800*600 в качестве medium с двух сторон. Количество моделей в коллекции 20. Т.е. всего нужно 40 рендеров моделей ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фотореалистичный рисунок

    Требуется выполнить фотореалистичный рисунок детской мебели.Пример комплекта мебели - в приложении. Интерьер выбирается Вами. Расположение мебели может меняться. Основное требование - максимальная реалистичность. Прошу указывать стоимость и сроки.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется оптимизация и продвижение сайта www.intermebeldesign.ru в ТОР10 Яндекса по ключевым словам: 1)мебель спб 2)мебель петербурга 3)детская мебель 4)санкт мебель 5)мебель +в санкт петербурге 6)шкаф 7)купить мебель 8)мебель +на заказ 9)гостиная мебель 10)кухонная мебель 11)мебель +для ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг

    $100

    Требуется придумать название торговой марки мебели для дома(кухни, шкафы, гостиные, детские, прихожие, спальни) которое будет использовано для создания сайта и открытия фирменных салонов. Название должно быть на русском языке, хорошо перекладываться на английский, может ничего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Калькулятор шкафа-купе

    Требуется разработать интерактивный калькулятор шкафа-купе. Примеры: http://shkaf-spb.ru/shkaf-calk.htm http://shkaf-spb.ru/interactive-calk-door.htm http://mtashkaf.ru/calculator.html

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
P_Andrey
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Заполнение карточек товара интернет-магазина
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Заказ выполнен качественно и быстро. Обязательно буду работать с Андреем в дальнейшем. Спасибо за удовольствие сотрудничать с Вами.
Ответный отзыв
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
8 лет назад
Рендеринг товаров для интернет магазина
Отличный заказчик, рекомендую.
Профессионально, вовремя, без лишней суеты и точно по заданию. Категорически рекомендую.
Ответный отзыв
AnnaGoncharova
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Визуализация интерьера квартиры-студии
Четкие требования, своевременная оплата. От сотрудничества с Николаем остались только положительные эмоции. Благодарна за интересный проект и буду рада сотрудничать в дальнейшем!
Проект по визуализации квартиры-студии выполнен в срок, с высоким качеством и без лишних вопросов. Обязательно буду сотрудничать с Анной в других проектах, где понадобятся ее таланты и профессиональные навыки. Спасибо за удовольствие сотрудничать с Вами!
Ответный отзыв
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нейминг
Спасибо большое за выбор! Рекомендую к сотрудничеству как очень ответственного заказчика.
Отличная работа.
Ответный отзыв