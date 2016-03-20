krapivin2005

Добрый день. Нужна будет хорошая визуализация интерьера, примеры в прикрепленных файлах. Какова будет цена за квадратный метр площади помещений и сколько потребуется времени (на рендер или на помещение)?
- Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим полный (дизайн, визуализации, все чертежи и раскладки, подбор мебели и материалов) дизайн-проект 3-х к.кв. 115 кв.м. Прошу указывать цену за 1 кв.м. площади квартиры или за весь проект.Интерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется на постоянной основе делать ретушь отобранных фотографий с фотопроектов в количестве, кратном 10 штукам. За проект может быть нужно обработать 10-50 штук в зависимости от количества участников. Фотопроекты обычно проходят в студии по выходным, работа ...Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать дизайн зала фотостудии 100 кв.м. в классическом стиле в темных тонах с несколькими фотозонами.Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создание библиотеки предметов мебели для программы ПРО100. Всего порядка 35 моделей. Есть модели этих предметов в 3dsmax.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать модели предметов корпусной мебели в 3dsmax до 2014 года включительно. Задание высылается ввиде эскиза от руки или чертежей из AutoCad. Примеры предметов: комод, шкаф, кровать-чердак, кровать двухярусная, стол и т.п.3D-графика33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать посадочную страницу для размещения на сайте. Тема - дизайн проект магазина. Пример структуры и дизайна здесь [url=http://prcomm-team.ru/imd/IMD/]http://prcomm-team.ru/imd/IMD/[/url] Сайт для размещения страницы управляется NetCat.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы периодические консультации по работе системы управления сайтом Drupal. Сайт http://imdtorg.ru/. Текущие вопросы: - изменение очередности представления размещенного товара - копирование карточки товара - загрузка картинок пакетомСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Есть коллекция предметов мебели. Требуется создать и заполнить карточки товаров картинками, ценами и характеристиками. В коллекции 20 предметов по 2-4 картинки на предмет всего до 50 картинок на коллекцию. Карточка товара выглядит так http://imdtorg.ru/mebel-dla-detskoy/babochka/shkaf-shirokiy-yashchikami . Система ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сделать визуализацию интерьера квартиры-студии 20 кв.м. Материалы отделки, мебель, сантехника будут указаны ссылками на сайт продавца (например так http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70299006/). Планировка будет выслана эскизным рисунком. Стиль дизайна примерно как здесь http://www.lsr.ru/kachestvo/kvartiry-s-otdelkoi/#.VuW0IPmLTIU. Основное требование - максимальная реалистичность. ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать web-приложение (например на PHP) для использования на сайте http://imdtorg.ru/ на основе этого http://imdtorg.ru/calculator-detskoy Приложение должно позволять выбирать из имеющегося набора коллекцию мебели, выбирать для отображения элементы из коллекции, выбирать цвета материалов и показывать как с ними будет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть коллекция мебели с отрисованными в 3dsmax моделями. Необходимо сделать рендер каждой модели на белом фоне размером 800*600 в качестве medium с двух сторон. Количество моделей в коллекции 20. Т.е. всего нужно 40 рендеров моделей ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется выполнить фотореалистичный рисунок детской мебели.Пример комплекта мебели - в приложении. Интерьер выбирается Вами. Расположение мебели может меняться. Основное требование - максимальная реалистичность. Прошу указывать стоимость и сроки.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оптимизация и продвижение сайта www.intermebeldesign.ru в ТОР10 Яндекса по ключевым словам: 1)мебель спб 2)мебель петербурга 3)детская мебель 4)санкт мебель 5)мебель +в санкт петербурге 6)шкаф 7)купить мебель 8)мебель +на заказ 9)гостиная мебель 10)кухонная мебель 11)мебель +для ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется придумать название торговой марки мебели для дома(кухни, шкафы, гостиные, детские, прихожие, спальни) которое будет использовано для создания сайта и открытия фирменных салонов. Название должно быть на русском языке, хорошо перекладываться на английский, может ничего ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать интерактивный калькулятор шкафа-купе. Примеры: http://shkaf-spb.ru/shkaf-calk.htm http://shkaf-spb.ru/interactive-calk-door.htm http://mtashkaf.ru/calculator.htmlПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад