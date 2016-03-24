Заполнение карточек товара интернет-магазина

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Завершен8 заявок334 просмотра

Есть коллекция предметов мебели. Требуется создать и заполнить карточки товаров картинками, ценами и характеристиками. В коллекции 20 предметов по 2-4 картинки на предмет всего до 50 картинок на коллекцию. Карточка товара выглядит так http://imdtorg.ru/mebel-dla-detskoy/babochka/shkaf-shirokiy-yashchikami . Система управления Drupal.

Drupal
9 лет назад
krapivin2005
Николай 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
Заказ выполнен качественно и быстро. Обязательно буду работать с Андреем в дальнейшем. Спасибо за удовольствие сотрудничать с Вами.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

P_Andrey
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад