Требуется наполнить сайт на WordPress с контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки312 просмотров

Существующий сайт, переезжающий с другой CMS, то нужно наполнить контентом.

Часть контента, возможно, придется искать.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) в viber? в whatsapp? скайп? аську?

Спасибо!

WordPress
9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров