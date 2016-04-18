Разместить 80 готовых отзывов о компании

Добрый день, коллеги!

Требуется разместить отзывы о компании, алгоритм работы следующий:

1) Отзывы уже написаны

2) Список площадок отобран

3) График размещения составлен

От Вас требуется только регистрироваться на указанных сайтах (профиль должен быть заполнен) и оставлять уже готовый отзыв по утвержденному графику (за один день все размещать не надо!). И предоставить отчет со ссылками на размещенные отзывы.

За размещение одного отзывы готов заплатить 15 рублей. Всего 80 отзывов.

Спасибо за внимание, жду заявки!