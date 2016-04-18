Разместить 80 готовых отзывов о компании

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Завершен23 заявки534 просмотра

Добрый день, коллеги!

Требуется разместить отзывы о компании, алгоритм работы следующий:

1) Отзывы уже написаны

2) Список площадок отобран

3) График размещения составлен

От Вас требуется только регистрироваться на указанных сайтах (профиль должен быть заполнен) и оставлять уже готовый отзыв по утвержденному графику (за один день все размещать не надо!). И предоставить отчет со ссылками на размещенные отзывы.

За размещение одного отзывы готов заплатить 15 рублей. Всего 80 отзывов.

Спасибо за внимание, жду заявки!

9 лет назад
exaaad
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

valyakohanich
Валентина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$2
5 дней
Валентина прекрасно справилась с задачей. Все четко, без лишних вопросов. Где что-то не получалось - самостоятельно находила варианты решения проблем - очень хорошее качество для исполнителя. Благодарен на ответственный подход и соблюдение сроков. Спасибо!
Заказчик действительно хороший: четкая постановка задачи, оперативные ответы на уточняющие вопросы, мгновенная оплата за выполненную работу по факту. Одним словом: РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

valyakohanich
Валентина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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