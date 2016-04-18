Необходимо доработать карточки товаров для http://www.afina-lingerie.ru/nignee-belie.html 1. Перезаливка существующих фото (Чтобы фото стали одинакового размера). Возможно в некоторых товарах нужно будет по бокам обрезать фото если оно сильно широкое. 2. ...
Разместить 80 готовых отзывов о компании
Добрый день, коллеги!
Требуется разместить отзывы о компании, алгоритм работы следующий:
1) Отзывы уже написаны
2) Список площадок отобран
3) График размещения составлен
От Вас требуется только регистрироваться на указанных сайтах (профиль должен быть заполнен) и оставлять уже готовый отзыв по утвержденному графику (за один день все размещать не надо!). И предоставить отчет со ссылками на размещенные отзывы.
За размещение одного отзывы готов заплатить 15 рублей. Всего 80 отзывов.
Спасибо за внимание, жду заявки!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Существует интернет-магазин. Стоит на поддомене. CMS Joomla. Установлен каталог на ZOO(JBZOO). Всех, кто знаком с наполнением каталога товаров в JBZOO, прошу откликнуться. Потребность: Наполнить категорию - наклейки на автомобили по примеру ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Необходимо активировать чекбоксы на подписку поставщиков. Оплата по факту, делаем через мой личный кабинет. Количество небольшое, но процесс не быстрый.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Описание задачи Требуется разместить по 4 новости на 30 разных сайтах: Картинка (из фотобанка) + текст. Текст при необходимости нужно оформить по абзацам, выделить болдом заголовки. CMS различные (Wordpress, Joomla, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Выкладка объявлений в Авито в 15 городах каждый день по 2 объявления. Цена 5 р./объявлениеНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно скопировать информацию с одного сайта на другой. Расставить кросслинки. Работа несложная, но нужно быть внимательным.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону. Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414 Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 100-150 мероприятий. Жду Ваши ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо залить свыше 3 000 товаров серверного и сетевого оборудования на магазин под управлением магенто, находя и указывая характеристики (около 10), изображения, написав SEO текст около 3-4 абзацев. Оставляйте Ваши предложения за каждую позицию. Просьба не ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть интернет магазин, там нужно вбить артикули для 300+- товаров(откуда брать артикули я дам). Пишите цену работы и срок(важно сделать за неделю!) Задача очень простая ничего придумывать не нужно, открыл товар, нашел артикуль, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад