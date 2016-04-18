valyakohanich

Валентина valyakohanich

 
34 годаУкраина/Вышгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Только качественно и в срок. Люблю, чтоб все было под «линеечку».

Начинающий фрилансер...

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exaaad
Андрей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
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Валентина прекрасно справилась с задачей. Все четко, без лишних вопросов. Где что-то не получалось - самостоятельно находила варианты решения проблем - очень хорошее качество для исполнителя. Благодарен на ответственный подход и соблюдение сроков. Спасибо!
Заказчик действительно хороший: четкая постановка задачи, оперативные ответы на уточняющие вопросы, мгновенная оплата за выполненную работу по факту. Одним словом: РЕКОМЕНДУЮ!!!
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