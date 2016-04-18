Валентина прекрасно справилась с задачей. Все четко, без лишних вопросов. Где что-то не получалось - самостоятельно находила варианты решения проблем - очень хорошее качество для исполнителя. Благодарен на ответственный подход и соблюдение сроков. Спасибо!