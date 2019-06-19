Нужно написать серию текстов для компании, которая занимается изготовлением и установкой памятников, надгробий и прочих ритуальных принадлежностей. Первая партия - 15 текстов. Средний объем текста: 2 - 2,5 тыс. зн. Цена за ...
Официальный представитель диджитал-агентства "Маркетинговый комбинат".
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищем программиста фулстек на Битриксе. Пишите стоимость часа в комментарии (готовы платить до 600 рублей за час работы), и примеры выполненных проектов. Задача: разработка сайта на Битриксе, на лицензии Старт, на ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
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Доброго дня, коллеги! Нужно сделать рерайт текста сайта: https://grono.ru Текст сейчас написан тезисно, нужно его переписать в официальный стиль, без просторечий. По объему текста для каждого блока нужно придерживаться. Там примерно ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тематика: БАД для мужчин для продажи в Азии Фактический размер 140 на 56,5 мм Название дадим, по факту к этикетке нужно будет придумать незамысловатое лого Пример этикетки ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Добрый день! Заказчику нужна резервная копия на диск с лендингом, который мы ему сделали на платформе ЛП. Задача: скачать непосредственно все файлы сайта и предоставить их в архиве. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Коллеги, добрый день! Мне нужно перевести страницу https://ltdvostok.com Там примерно 2000 зн., если учитывать телефоны, адреса и т.д. Нужен перевод всей страницы, всех элементов. Жду стоимость и ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $60
Есть небольшой проект, нужно сделать оптимизацию для 36 страниц: 1) Собирать и разгруппировать семантическое ядро по Иркутской области для указанных страниц; 2) Написать мета-теги (Title, Description, H1) под указанные ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Во вложении ТЗ по написанию текста (бьюти-индустрия). Если всё устроит, то можем запланировать долгосрочное сотрудничество, текстов нужно будет много по данному проекту. Напишите пожалуйста расценки и сроки, если возьмётесь ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть небольшой проект, нужно сделать: 1) Собирать семантическое ядро по РФ для указанных страниц; 2) Написать мета-теги под указанные страницы; 3) Написать технические задания на тексты ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно составить план работ по размещению постов в Instagram в сфере бизнес-образования, с регулярностью выкладывания постов - 4 поста в неделю. 2 из них - информативные (с полезной информацией из мира бизнеса) и 2 поста целевые, ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Баннеры для Яндекс Директ, размеры следующие: 240×400, 300×250, 300×600 нужно сделать 3 баннера в 3 размерах каждый, т.е. 9 баннеров по указанным выше размерам. ВАЖНО!!!! На баннерах НЕДОЛЖНЫ присутствовать ОТКРОВЕННЫЕ ...Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подготовить баннер в трех размерах: 1200 - 630 fb 700 - 500 vk 1080 - 1080 instagram Баннер для клининговой компании, услуга - химчистка мягкой мебели. ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Требуется автор на написание текстов на различную тематику. Оплата 50 р. за 1000 зн без пробелов.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Необходимо отредактировать карточки товаров по заданному шаблонуНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Необходимо написать на тему металлопроката, по нужным запросам. Текст коммерческого характера, объем около 2-2,5 тыс. знаков. Оплата: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Срок выполнения один день. В случае удачного выполнения возможно дальнейшее сотрудничествоКопирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $65
Сайт работает на Okay CMS. Товары забиты в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412) Базовая выгрузка прошла успешно: все товары, рубрики и цены выгрузились без ошибок. В данной выгрузке есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Файл с дизайном главной страницы сайта в гугл доках по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1YJPIp-5NKbQ5H-MDZntu36X7-NVM_LRs Нужно этот дизайн сверстать и натянуть на Вордпресс. Далее, на основании главной, оформить внутренние страницы (запись, публикация, контакты). ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо написать три текста на туристическую тематику, по нужным запросам. Тексты коммерческого характера, объем около 3 тыс. знаков каждый. Оплата: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Срок выполнения один день.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно заполнить сайт по продаже промышленного оборудования. Перенос товаров с сайта с CMS OpenCart на OKAY CMS, просто копирование картинки и описаний. На заполнение - 300 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Добрый вечер, коллеги! Для сайта по недвижимости нужно разместить 300 карточек. Копипаст с Авито. Бюджет 1500 руб. По региону Иркутск из нужных категорий находите объекты, копируете описание оттуда, копируете ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад