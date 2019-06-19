exaaad

Андрей exaaad

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оказываю услуги по SEO, контекстной рекламе, разработке landing page

Официальный представитель диджитал-агентства "Маркетинговый комбинат".

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать тексты про памятники

    Нужно написать серию текстов для компании, которая занимается изготовлением и установкой памятников, надгробий и прочих ритуальных принадлежностей. Первая партия - 15 текстов. Средний объем текста: 2 - 2,5 тыс. зн. Цена за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание сайта на Битриксе.

    Ищем программиста фулстек на Битриксе.  Пишите стоимость часа в комментарии (готовы платить до 600 рублей за час работы),  и примеры выполненных проектов. Задача: разработка сайта на Битриксе, на лицензии Старт, на ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт текста про круизы

    $4

    Доброго дня, коллеги! Нужно сделать рерайт текста сайта: https://grono.ru Текст сейчас написан тезисно, нужно его переписать в официальный стиль, без просторечий. По объему текста для каждого блока нужно придерживаться. Там примерно ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скачать лендинг с Platforma LP

    $8

    Добрый день! Заказчику нужна резервная копия на диск с лендингом, который мы ему сделали на платформе ЛП. Задача: скачать непосредственно все файлы сайта и предоставить их в архиве. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевести страницу лендинга

    Коллеги, добрый день! Мне нужно перевести страницу https://ltdvostok.com Там примерно 2000 зн., если учитывать телефоны, адреса и т.д. Нужен перевод всей страницы, всех элементов. Жду стоимость и ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SEO оптимизация проекта

    $60

    Есть небольшой проект, нужно сделать оптимизацию для 36 страниц: 1) Собирать  и разгруппировать семантическое ядро по Иркутской области для указанных страниц; 2) Написать мета-теги (Title, Description, H1) под указанные ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текста для страницы по ТЗ

    Во вложении ТЗ по написанию текста (бьюти-индустрия).   Если всё устроит, то можем запланировать долгосрочное сотрудничество, текстов нужно будет много по данному проекту. Напишите пожалуйста расценки и сроки, если возьмётесь ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация проекта

    Есть небольшой проект, нужно сделать: 1) Собирать семантическое ядро по РФ для указанных страниц; 2) Написать мета-теги под указанные страницы; 3) Написать технические задания на тексты ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • План работ по размещению постов в Instagram в сфере бизнес-образования

    Нужно составить план работ по размещению постов в Instagram в сфере бизнес-образования,  с регулярностью выкладывания постов - 4 поста в неделю. 2 из них - информативные (с полезной информацией из мира бизнеса) и 2 поста целевые, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изготовить рекламные баннеры для РСЯ

    Баннеры для Яндекс Директ, размеры следующие:  240×400, 300×250, 300×600 нужно сделать 3 баннера в 3 размерах каждый, т.е. 9 баннеров по указанным выше размерам. ВАЖНО!!!! На баннерах НЕДОЛЖНЫ присутствовать ОТКРОВЕННЫЕ ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст на тему металлопроката

    $5

    Необходимо написать на тему металлопроката, по нужным запросам. Текст коммерческого характера, объем около 2-2,5 тыс. знаков. Оплата: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Срок выполнения один день. В случае удачного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать сайт и натянуть верстку на Вордпресс

    Файл с дизайном главной страницы сайта в гугл доках по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1YJPIp-5NKbQ5H-MDZntu36X7-NVM_LRs Нужно этот дизайн сверстать и натянуть на Вордпресс. Далее, на основании главной, оформить внутренние страницы (запись, публикация, контакты). ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать три текста на туристическую тематику

    $10

    Необходимо написать три текста на туристическую тематику, по нужным запросам. Тексты коммерческого характера, объем около 3 тыс. знаков каждый. Оплата: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Срок выполнения один день.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заполнить 300 карточек на сайте (копипаст)

    Добрый день, коллеги! Нужно заполнить сайт по продаже промышленного оборудования. Перенос товаров с сайта с CMS OpenCart на OKAY CMS, просто копирование картинки и описаний. На заполнение - 300 ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить 300 карточек товаров

    $25

    Добрый вечер, коллеги! Для сайта по недвижимости нужно разместить 300 карточек. Копипаст с Авито. Бюджет 1500 руб. По региону Иркутск из нужных категорий находите объекты, копируете описание оттуда, копируете ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Написать тексты про памятники
Интересные, несложные темы с понятным заданием. Быстрая проверка. Заказчик всегда на связи, легко уточнить все детали. Очень приятное сотрудничество! Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Пишет качественные тексты, точно по ТЗ. В текстах нет ошибок и описок, это всегда приятно. Стиль изложения очень четко совпадает с моими ожиданиями. Сроки по текстам соблюдаются, правки вносятся оперативно. Однозначно рекомендую данного фрилансера.
Ответный отзыв
lera1513tom
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Рерайт текста про круизы
Приятно было работать над этим проектом. Рекомендую заказчика
Валерия написала качественный текст согласно поставленному ТЗ. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Разработать макет этикетки на банку таблеток в PSD
Очень доволен сотрудничеством. Приятное общение, четкое ТЗ, правки понятные, мгновенная оплата. Рекомендую!
Сработали с Сергеем быстро и качественно. На правки реагировал быстро, делал то что нужно. От совместной работы только положительные эмоции, однозначно будем работать еще, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
lxks
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Скачать лендинг с Platforma LP
Хороший заказчик! Четкая задача и быстрая оплата работы. Рекомендую к работе!
Работа нужна была срочно. Алексей оперативно откликнулся и выполнил задачу точно в срок и с необходимым качеством. За это большая благодарность и искренняя рекомендация.
Ответный отзыв
AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Перевести страницу лендинга
Отлично поработали, спасибо за сотрудничество
Оперативно откликнулся на заказ, оперативно его выполнил. Результатом сотрудничества доволен. Рекомендую.
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