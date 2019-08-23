Здравствуйте.
Я профессиональный веб-разработчик. Работаю в сфере веб-программирования с 2010 года. За это время приобрел огромный опыт разработки сайтов любой сложности. Занимаюсь разработкой под ключ. От адаптивной верстки до программирования.
Мой стек: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript;
Знания CMS на уровне написания плагинов и интеграции верстки с нуля (без использования конструкторов):
- MODx, Wordpress, Joomla, DLE - для сайтов-визиток, лендингов, корпоративных сайтов
- PrestaShop, OpenCart, Simpla - для интернет магазинов
- OsClass - для досок объявлений
В зависимости от типа проекта, работаю на PHP-фреймворках:
- Yii2
- Laravel
- CodeIgniter
Дополнительно использую для удобства CSS-фреймворк:
- Bootstrap
Почта: [email protected]
Телефон: 8[999]8950828
WhatsApp: 8[999]8950828
Telegram: @lx_ks