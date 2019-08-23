lxks

Алексей lxks

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка и дизайн

Здравствуйте.

Я профессиональный веб-разработчик. Работаю в сфере веб-программирования с 2010 года. За это время приобрел огромный опыт разработки сайтов любой сложности. Занимаюсь разработкой под ключ. От адаптивной верстки до программирования. 

Мой стек: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript;

Знания CMS на уровне написания плагинов и интеграции верстки с нуля (без использования конструкторов):

- MODx, Wordpress, Joomla, DLE - для сайтов-визиток, лендингов, корпоративных сайтов

- PrestaShop, OpenCart, Simpla - для интернет магазинов

- OsClass - для досок объявлений

В зависимости от типа проекта, работаю на PHP-фреймворках:

- Yii2

- Laravel

- CodeIgniter

Дополнительно использую для удобства CSS-фреймворк: 

- Bootstrap 

Почта: [email protected]

Телефон: 8[999]8950828

WhatsApp: 8[999]8950828

Telegram: @lx_ks

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Отзывы заказчиков

exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Скачать лендинг с Platforma LP
Работа нужна была срочно. Алексей оперативно откликнулся и выполнил задачу точно в срок и с необходимым качеством. За это большая благодарность и искренняя рекомендация.
Хороший заказчик! Четкая задача и быстрая оплата работы. Рекомендую к работе!
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