Верстка и дизайн

Здравствуйте.

Я профессиональный веб-разработчик. Работаю в сфере веб-программирования с 2010 года. За это время приобрел огромный опыт разработки сайтов любой сложности. Занимаюсь разработкой под ключ. От адаптивной верстки до программирования.

Мой стек: PHP, HTML5, CSS3, JavaScript;

Знания CMS на уровне написания плагинов и интеграции верстки с нуля (без использования конструкторов):

- MODx, Wordpress, Joomla, DLE - для сайтов-визиток, лендингов, корпоративных сайтов

- PrestaShop, OpenCart, Simpla - для интернет магазинов

- OsClass - для досок объявлений

В зависимости от типа проекта, работаю на PHP-фреймворках:

- Yii2

- Laravel

- CodeIgniter

Дополнительно использую для удобства CSS-фреймворк:

- Bootstrap

Почта: [email protected]

Телефон: 8[999]8950828

WhatsApp: 8[999]8950828

Telegram: @lx_ks