Перевести страницу лендинга

Коллеги, добрый день!

Мне нужно перевести страницу https://ltdvostok.com

Там примерно 2000 зн., если учитывать телефоны, адреса и т.д. Нужен перевод всей страницы, всех элементов.

Жду стоимость и сроки. В приоритете те, кто готов сделать заказ за сегодня. )