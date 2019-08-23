Перевести страницу лендинга

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Завершен12 заявок544 просмотра

Коллеги, добрый день!

Мне нужно перевести страницу https://ltdvostok.com

Там примерно 2000 зн., если учитывать телефоны, адреса и т.д. Нужен перевод всей страницы, всех элементов.

Жду стоимость и сроки. В приоритете те, кто готов сделать заказ за сегодня. )

6 лет назад
exaaad
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Оперативно откликнулся на заказ, оперативно его выполнил. Результатом сотрудничества доволен. Рекомендую.
Отлично поработали, спасибо за сотрудничество

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AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад