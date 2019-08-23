Здравствуйте. необходимо перевести презентации на английский язык. Целевая аудитория носители языка - Британцы. Поэтому перевод должен быть под британцев. Заказ срочный. Скажите пожалуйста цену и время. Презентации прикрепил
Перевести страницу лендинга
Коллеги, добрый день!
Мне нужно перевести страницу https://ltdvostok.com
Там примерно 2000 зн., если учитывать телефоны, адреса и т.д. Нужен перевод всей страницы, всех элементов.
Жду стоимость и сроки. В приоритете те, кто готов сделать заказ за сегодня. )
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