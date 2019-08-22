Перевод на немецкий

$5
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Завершен2 заявки170 просмотров

Срочно нужно перевести текст письма с русского на немецкий. Около 130 слов. 

6 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Veimar
Никита 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$5
1 день
Отличный перевод. Все правки были сделаны быстро и в срок. Спасибо!
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Veimar
Никита 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
6 лет назад