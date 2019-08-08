Перевод эзотерической книги с русского на английский, 42К слов.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен16 заявок318 просмотров

Нужно качественно перевести эзотерическую книгу на английский. Около 42 000 слов 1-я часть.. Если работа понравится, то нужно будет сделать 2-ю часть того же объёма. Живу уже 25 лет в англоязычных странах, но предпочитаю заплатить профессионалу за качественную работу.

Интересуют сроки и цена. Время не поджимает, но затягивать тоже нет желания.

Владимир

6 лет назад
guest_1565299466798
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
6 лет назад
$70
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
6 лет назад