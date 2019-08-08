Перевод с бумаги в вектор ваших чертежей
Перевод эзотерической книги с русского на английский, 42К слов.
Нужно качественно перевести эзотерическую книгу на английский. Около 42 000 слов 1-я часть.. Если работа понравится, то нужно будет сделать 2-ю часть того же объёма. Живу уже 25 лет в англоязычных странах, но предпочитаю заплатить профессионалу за качественную работу.
Интересуют сроки и цена. Время не поджимает, но затягивать тоже нет желания.
Владимир
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
8240 знаков с пробелами 1050 слов Какова стоимость перевода? Срок? Как Вам оплачивать? (удобнее всего если есть счет в США, или в рублях в России, или Ваше предложение)Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
У меня в ближайшее время (месяц) предстоит много работы по переводу текстов с русского на Английский. Нужна скорость - 1-2-3 дня на 5-10-50 учетных страниц (1800 знаков) Компания, услугами которой пользовался раньше подняла цену,Переводы32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим фрилансер для перевода технических текстов на медицинскую тематику (медицинское оборудование) таких,как руководства пользователя, технические файлы. Предполагается сотрудничество по мере необходимости, т.е. есть необходимость в переводе - обращаемся к переводчику. Языки: английский-русский. Пример текста во ...Переводы16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Перевожу любые тексты любого типа! Только укажите сколько будет знаков с пробелами или без и все.Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести сайт на польский язык (около 60 страниц). Пишите стоимость и сроки исполнения.Переводы14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно перевести статью с русского на английский, около 4-6 тыс символов Пожалуйста, указывайте в отклике стоимость услуг.Переводы32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Я представляю небольшую китайскую компанию. Сейчас мы находимся в поиске человека, который сможет помочь нам с регистрацией аккаунта на бирже фриланса Upwork. Требования: - знание английского языка; - наличие свободного ПК, который ...Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $12
Добрый день. Нужно сегодня за несколько часов выполнить перевод 3 страниц файла на немецкий язык. Только уровень носителя (перевод будет проверятся).Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
привет-дорообо как дела-туох сонун как успехи-дьыалан хайдагый как ты-эн хайдаххыный работа-улэПереводы1 заявкаЗакрыт6 лет назад