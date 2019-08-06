Перевести сайт на польский язык

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Закрыт14 заявок251 просмотр

Нужно перевести сайт на польский язык (около 60 страниц).

Пишите стоимость и сроки исполнения.

6 лет назад
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров