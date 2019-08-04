Перевод текста с английского на русский

$117
  1. Биржа фриланса
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Закрыт36 заявок472 просмотра

 Требуется перевод с английского на русский язык несложного текста (инструкция для пользователей электронной площадки), без проставления знаков препинания.Перевод возможен с видео или текстового файла (на ваш выбор).  50 р. страница, всего 150 стр.

6 лет назад
guest_15649953870124
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров