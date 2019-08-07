Необходим перевод с Английского на Русский статей околомедицинской тематики. Просто машинный Гугл перевод абсолютно не подходит. Может быть использован первоначально, но потом доведен до нормального, литературного русского "ручками" Всего 37400 знаков без пробелов, 9 ...
Позвонить в англоязычную службу по телефону
Задача - позвонить в англоязчную службу поддержки, разговор 5 минут.
Звонок через скайп - на американский бесплатный номер.
Примерный спсисок вопросов - ответов будет предоставлен.
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