Позвонить в англоязычную службу по телефону

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок409 просмотров

Задача - позвонить в англоязчную службу поддержки, разговор 5 минут.

Звонок через скайп - на американский бесплатный номер.

Примерный спсисок вопросов - ответов будет предоставлен. 

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
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Все прошло успешно!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад