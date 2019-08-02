Перевести svg в pdf

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Закрыт3 заявки244 просмотра

Есть чертежи планировок дома, пример прикепляю. Нужно перевести в свг так, чтобы каждое парковочное место было отдельной фигурой 

6 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

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