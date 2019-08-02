В одной программе ждя модераторов собраны активные пользователи 43 чатов- это жители Германии, Австрии, Швейцарии. Для увеличения активности чатов компания создала аккаунты под которыми работают модераторы. Одновременно доступны сразу 4 из 1000, выбрать можно ...
Перевести статьи по теме арбитража и партнерок (с рус на англ)
Требования к исполнителю:
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;
- Грамотный английский язык (C1, C2)
Требования к текстам:
- Перевод согласно оригиналу (с русского на русский);
- Адаптация текста для русского читателя;
- Отсутствие потери содержания.;
Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, партнерские программы и все, что так или иначе с этим связано (!). Важно в этом разбираться, иначе ваш перевод не будет выполнен экспертно.
Условия:
150 рублей за 1000 знаков.
Необходимо перевести – 50 000 знаков.
Заявки фрилансеров
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