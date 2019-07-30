Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3) Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel ...
Перевести текст на техническом проекте
Нужно перевести чертежи.
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