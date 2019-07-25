Машинный переводчик (Google Translate + корректировка-адапта ция)

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Закрыт24 заявки417 просмотров

Задача – перевести короткие тексты с русского на английский посредством Google Переводчик, а затем править и корректировать их в соответствии с грамматикой и здравым смыслом. 

Тематика – партнерские программы, арбитраж трафика. 

Пример текста, который нужно перевести (для понимания): 

"Offer Gate – это партнерская CPA сеть по выкупу и монетизации трафика любой тематики, специализирующаяся на безопасных решениях. 

Есть офферы для любого типа сайтов: Push Web Notification подходят для сайтов любой тематики, игровые офферы, белая баннерная реклама для загрузочного трафика. 

Преимущества: 

Безопасная монетизация любых сайтов, ГЕО и ОС 

Выплаты по запросу в любой день 

Удобные инструменты статистики 

Дружественный саппорт 

Минимальная сумма для вывода 150р 

Таких текстов необходимо 98 штук. 

Ценник – 1.5$ за 1000 знаков.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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