Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3) Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel ...
Машинный переводчик (Google Translate + корректировка-адапта ция)
Задача – перевести короткие тексты с русского на английский посредством Google Переводчик, а затем править и корректировать их в соответствии с грамматикой и здравым смыслом.
Тематика – партнерские программы, арбитраж трафика.
Пример текста, который нужно перевести (для понимания):
"Offer Gate – это партнерская CPA сеть по выкупу и монетизации трафика любой тематики, специализирующаяся на безопасных решениях.
Есть офферы для любого типа сайтов: Push Web Notification подходят для сайтов любой тематики, игровые офферы, белая баннерная реклама для загрузочного трафика.
Преимущества:
Безопасная монетизация любых сайтов, ГЕО и ОС
Выплаты по запросу в любой день
Удобные инструменты статистики
Дружественный саппорт
Минимальная сумма для вывода 150р
Таких текстов необходимо 98 штук.
Ценник – 1.5$ за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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