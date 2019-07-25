Машинный переводчик (Google Translate + корректировка-адапта ция)

Задача – перевести короткие тексты с русского на английский посредством Google Переводчик, а затем править и корректировать их в соответствии с грамматикой и здравым смыслом.

Тематика – партнерские программы, арбитраж трафика.

Пример текста, который нужно перевести (для понимания):

"Offer Gate – это партнерская CPA сеть по выкупу и монетизации трафика любой тематики, специализирующаяся на безопасных решениях.

Есть офферы для любого типа сайтов: Push Web Notification подходят для сайтов любой тематики, игровые офферы, белая баннерная реклама для загрузочного трафика.

Преимущества:

Безопасная монетизация любых сайтов, ГЕО и ОС

Выплаты по запросу в любой день

Удобные инструменты статистики

Дружественный саппорт

Минимальная сумма для вывода 150р

Таких текстов необходимо 98 штук.

Ценник – 1.5$ за 1000 знаков.