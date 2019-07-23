Перевод 8265 збп с русского на казахский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт11 заявок237 просмотров

Здравствуйте, 

нужно перевести 8265 збп с русского на казахский. 

Текст общей направленности и представляет из себя два небольших текста, и отдельные предложения и слова для локализации сайта.

При выборе исполнителя предпочтение отдается носителям казахского языка.

6 лет назад
alexbaluc2
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров