Перевод с Ангд на русс срочно

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Завершен30 заявок443 просмотра

Здравствуйте. Срочно нужен перевод с англ на рус

6 лет назад
komarandrey
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Очередной раз убедился в профессиональных навыках Анастасии. Быстро, качественно и терпеливо. Очень внимательна к деталям, вносит правки. Безусловно продолжим работать, теперь все переводы будем отдавать Анастасии) Рекомендую!
Cпасибо за доверие! Повторюсь, работать одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад