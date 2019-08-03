Подали заявку в Пинтерест на одобрение приложения, есть описание на английском. Прислали отказ. Вот он - https://prnt.sc/ofmy8s Там 2 ссылки - https://prnt.sc/ofmyha Нужно прочитать тексты по этим двум ссылкам: ...
Перевод с Ангд на русс срочно
Здравствуйте. Срочно нужен перевод с англ на рус
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