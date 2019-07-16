Перевод небольшого рассказа с английского на русский

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Завершен31 заявка382 просмотра

Требуется перевод рассказа, детали исполнителю.

6 лет назад
smm_vk
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Все быстро и четко. 5+
Ясное задание, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад