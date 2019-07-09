Перевод и наполнение сайта этими текстами

$350
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Завершен2 заявки200 просмотров

Нужно сделать перевод двух сайтов и на Вордпрессе залить потом контент на сайт

WordPress
6 лет назад
AlonaR
Алена 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$350
5 дней
Escrow
Все хорошо было выполнено, спасибо!
Большое спасибо за очередной заказ! Только рекомендации!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
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