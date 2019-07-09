Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.). Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно. Объем ...
Перевод и наполнение сайта этими текстами
Нужно сделать перевод двух сайтов и на Вордпрессе залить потом контент на сайт
Выбранный исполнитель
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