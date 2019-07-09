Перевод академической статьи для IT проекта

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Завершен12 заявок173 просмотра

Доброго дня!

Нужно перевести академический текст IT тематики с русского на английский для сайта данной направленности

Подробности скину в ЛС, текст 9к+ знаков

Обязательно иметь уровень C1

6 лет назад
komarandrey
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
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Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад