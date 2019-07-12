Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок222 просмотра

Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов

Нужно перевести лендинг проекта хостинга серверов под US рынок. Около 4000 символов учитывая страницы описания услуг и документации.

$15

Переводы

6 лет назад
komarandrey
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Качественно, быстро. Никаких притензий, адекватное общение. Продолжим сотрудничать.
Все опять прошло отлично. Заказчик платит вовремя и доплачивает, если работы оказалось больше. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад