Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.). Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно. Объем ...
Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов
Перевод лендинга, документации для US хостинга серверов
Нужно перевести лендинг проекта хостинга серверов под US рынок. Около 4000 символов учитывая страницы описания услуг и документации.
$15
Переводы
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