Поиск контактных данных

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Закрыт6 заявок251 просмотр

Добрый день!

Ищу человека, владеющего английским языком,  для поиска контактных данных шиппинговых компаний, базирующихся в Торонто, и и отправляющих товары по всему миру.

1 контакт (компания) - 20 росс. руб.

Всего нужно найти 400 компаний.

Будет тестовое бесплатное задание: найти 3 такие компании. Информация должна содержать: название компании, вебсайт, контактные данные (имейл, телефон/факс).

6 лет назад
sabriqus
Сабрие 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров