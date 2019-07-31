Перевод статей на тему интернет-маркетинга и SEO (RU -> EN)

Привет.

Нужно перевести много обучающих статей на тему SEO, контекстной рекламы, SMM и интернет-маркетинга в целом. С русского языка на английский. Всего будет более 200 статей, поэтому выберу как минимум 3-4 исполнителей.

Очень желательно не только знать английский, но и иметь базовые знания в SEO и маркетинге, чтобы ориентироваться в теме. Кроме того, в статьях могут встречаться скриншоты на русском языке, которые нужно будет заменять на такие же англоязычные.

Оплата: $3 за 1000 знаков. Средний объем статьи на русском — около 6-7 тысяч знаков без пробелов.

Для наглядности прикладываю пример одной из статей, которые нужно будет переводить.

Если хотите оставить свою заявку к проекту, ПОЖАЛУЙСТА:

укажите свой уровень языка и покажите пример написанного/переведенного вами текста на английском;

укажите, есть ли у вас опыт в SEO / PPC / SMM;

напишите, есть ли у вас доступ к инструментам Google Search Console и Google Analytics (они понадобятся для скриншотов).

Спасибо.