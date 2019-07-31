Перевод статей на тему интернет-маркетинга и SEO (RU -> EN)

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Завершен11 заявок429 просмотров

Привет.

Нужно перевести много обучающих статей на тему SEO, контекстной рекламы, SMM и интернет-маркетинга в целом. С русского языка на английский. Всего будет более 200 статей, поэтому выберу как минимум 3-4 исполнителей.

Очень желательно не только знать английский, но и иметь базовые знания в SEO и маркетинге, чтобы ориентироваться в теме. Кроме того, в статьях могут встречаться скриншоты на русском языке, которые нужно будет заменять на такие же англоязычные. 

Оплата: $3 за 1000 знаков. Средний объем статьи на русском — около 6-7 тысяч знаков без пробелов.

Для наглядности прикладываю пример одной из статей, которые нужно будет переводить.

Если хотите оставить свою заявку к проекту, ПОЖАЛУЙСТА:

  • укажите свой уровень языка и покажите пример написанного/переведенного вами текста на английском;
  • укажите, есть ли у вас опыт в SEO / PPC / SMM;
  • напишите, есть ли у вас доступ к инструментам Google Search Console и Google Analytics (они понадобятся для скриншотов).
Спасибо.
6 лет назад
Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 минут назад
6 лет назад
$150
14 дней
Escrow
Продолжаем сотрудничество с Алексеем. Качеством работы доволен, по срокам также идем с опережением графика. Рекомендую.
Приятный заказ от приятного человека! Очень рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 минут назад
6 лет назад
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