Требования к исполнителю: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Перевод согласно оригиналу; - Адаптация текста ...
Перевод статей на тему интернет-маркетинга и SEO (RU -> EN)
Привет.
Нужно перевести много обучающих статей на тему SEO, контекстной рекламы, SMM и интернет-маркетинга в целом. С русского языка на английский. Всего будет более 200 статей, поэтому выберу как минимум 3-4 исполнителей.
Очень желательно не только знать английский, но и иметь базовые знания в SEO и маркетинге, чтобы ориентироваться в теме. Кроме того, в статьях могут встречаться скриншоты на русском языке, которые нужно будет заменять на такие же англоязычные.
Оплата: $3 за 1000 знаков. Средний объем статьи на русском — около 6-7 тысяч знаков без пробелов.
Для наглядности прикладываю пример одной из статей, которые нужно будет переводить.
Если хотите оставить свою заявку к проекту, ПОЖАЛУЙСТА:
- укажите свой уровень языка и покажите пример написанного/переведенного вами текста на английском;
- укажите, есть ли у вас опыт в SEO / PPC / SMM;
- напишите, есть ли у вас доступ к инструментам Google Search Console и Google Analytics (они понадобятся для скриншотов).
Выбранный исполнитель
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