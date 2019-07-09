Привет. Нужно перевести много обучающих статей на тему SEO, контекстной рекламы, SMM и интернет-маркетинга в целом. С русского языка на английский. Всего будет более 200 статей, поэтому выберу как минимум 3-4 исполнителей. ...
Перевод поста Instagram с русского на английский и испанский.
Необходим качественный литературный перевод с учетом всех смысловых и эмоциональных нюансов языка.
Примем 2-3 исполнителя на перевод одного и того же текста. В дальнейшем возможна работа на регулярной основе
Текст:
Процедура Face Tite — это аппаратная методика, созданная на стыке косметологии и пластической хирургии. Она позволяет подтянуть среднюю треть лица, вернуть четкий овал и убрать второй подбородок за 1⃣ сеанс.
‼Важно заметить, что все манипуляции проходят без разрезов и соответственно швов. Face Tite никак не влияет на мимику и сохраняет Ваши природные черты лица.珞
ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
✅частичная потеря кожей лица упругости и эластичности, дряблость;
✅«оплывший” контур лица с обвислыми щеками, возникновение «брылей»;
✅наличие локальных жировых отложений на лице, в области второго подбородка;
✅наличие «бульдожек» — складок в области нижней челюсти;
✅морщины и провисания в области шеи;
✅визуальное отсутствие шейно-подбородочного угла.
Выбранный исполнитель
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