Перевод поста Instagram с русского на английский и испанский.

Необходим качественный литературный перевод с учетом всех смысловых и эмоциональных нюансов языка.

Примем 2-3 исполнителя на перевод одного и того же текста. В дальнейшем возможна работа на регулярной основе

Текст:

Процедура Face Tite — это аппаратная методика, созданная на стыке косметологии и пластической хирургии. Она позволяет подтянуть среднюю треть лица, вернуть четкий овал и убрать второй подбородок за 1⃣ сеанс.

‼Важно заметить, что все манипуляции проходят без разрезов и соответственно швов. Face Tite никак не влияет на мимику и сохраняет Ваши природные черты лица.珞

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ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:

✅частичная потеря кожей лица упругости и эластичности, дряблость;

✅«оплывший” контур лица с обвислыми щеками, возникновение «брылей»;

✅наличие локальных жировых отложений на лице, в области второго подбородка;

✅наличие «бульдожек» — складок в области нижней челюсти;

✅морщины и провисания в области шеи;

✅визуальное отсутствие шейно-подбородочного угла.