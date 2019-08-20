Добрый день! Нужно перевести 2 файла на итальянский язык. Перевод сайта и мобильного приложения. Всего без пробелов 11к символов.
Перевод инструкций
Необходим перевод инструкции генератора водорода.
Инструкция приложена.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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