Прозвонить базу немецких клиентов

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Закрыт4 заявки269 просмотров

Требуется перевести с руского на немецкий тексты индивидуальных коммерческих предложений и прозвонить с этими предложениями по базе немецких клиентов. База довольно большая, работы примерно на 2 недели.

6 лет назад
sollerman319
Олег 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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