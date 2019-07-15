Сбор и минимальное редактирование контента на английском

Требования:

1. Знание английского на уровне: понимания темы, правильного построения предложений и грамматики, понимание сленговых слов.

Не рассчитывайте, что переводчик вам поможет, каждая работа модерируется.

2. Готовность к монотонной работе.

3. Умение вникать в работу, критическое мышление и адекватность

(бессмысленное копирование и вставка не даст нужного результата, и ваша

работа будет удалена).

4. Согласие на запись видео вашего рабочего стола, когда вы делаете работу (видео необходимо для оценки

эффективности вашей работы и проверки качества). Вы сами ведете запись

вашего экрана через любую удобную для вас программу видео захвата.

5. Нельзя передавать работу третьим лицам.

Сбор и обработка контента:

1. Открываем первую десятку google.com (важно этот домен), выбираем сайты

с контентом, сравниваем описания на английском, берем лучшее описание с

одного места, укорачиваем описание товара (буквально делаем абзац).

2. Далее ТЩАТЕЛЬНО ищем слабые и сильные стороны товара с той же топ-10.

Обычно эту информацию можно найти на одном сайте, но пересмотрев до 50

страниц (вопросы и ответы по товару, комментарии, обзоры, описание

товара и т.п.).

3. Находим картинку хорошего качества (минимум 800х800 пикселей, качество от 80% по jpeg). Обычно картинка одна, но

бывают товары, где 2 и 3 картинки. Все картинки необходимо сохранить с

названием товара.

4. Основное время вы тратите на поиск информации. Это важно понимать.

5. После подготовки контента, проверьте текст на ошибки в сервисе grammarly (бесплатный аккаунт).

Сколько времени вы тратите:

Темы вы получаете готовым списком, далее на каждый товар тратите столько

времени, сколько нужно для составления полной «картины» о товаре. Кто-то

делает это быстро за 15 минут товар, кто-то за 30 минут, иногда нужно

больше потратить, так как много информации перебрать нужно. Все зависит

от вашего упорства и опыта, но среднее время будет в районе 20-30

минут/товар.

Сдача работы:

1. Собранный текстовый контент вы структурируете по шаблону в Google Документы (шаблон даю). Затем

открываете доступ модератору.

2. Отдельно выгружаете на Google Облако ZIP архив с картинками к товарам и видео-сессию с вашей работой,

качество видео, должно быть таким, чтобы можно было прочитать текст.

Порядок оплаты:

1. После проверки текста и просмотра видео.

2. Если в контенте есть недоработки, вы исправляете их.

Перед стартом сотрудничества

Необходимо сделать небольшое тестовое задание, без записи экрана и создания гугл доков.

Цель задания: проверить полноту сбора информации и ваши знания английского языка.

Оплата фиксированная: 50 центов за товар. В одной статье от 5 до 15 товаров.

Оплата в Яндекс Деньги и иногда WebMoney.

Тестовое задание отсылать в личное сообщение.

Тестовое задание:

Название товара: Microsoft Wireless All-in-One Media Keyboard

2-4 строки А4, почему важно купить именно эту клаву (не копируйте 1 в 1).

Плюсы

-

Минусы

-

Характеристики

Interface:

Size (W x L x H):

Weight:

Возможно, другие важные характеристики?