Всем привет! И супер четверга! У меня такой проект-нужно перевести текст для квеста на день рождения. Кто будет проходить квест английский знает(B2) а я нет) поэтому ищу помощи. Прошу указывать цену, срок ...
Сбор и минимальное редактирование контента на английском
Требования:
1. Знание английского на уровне: понимания темы, правильного построения предложений и грамматики, понимание сленговых слов.
Не рассчитывайте, что переводчик вам поможет, каждая работа модерируется.
2. Готовность к монотонной работе.
3. Умение вникать в работу, критическое мышление и адекватность
(бессмысленное копирование и вставка не даст нужного результата, и ваша
работа будет удалена).
4. Согласие на запись видео вашего рабочего стола, когда вы делаете работу (видео необходимо для оценки
эффективности вашей работы и проверки качества). Вы сами ведете запись
вашего экрана через любую удобную для вас программу видео захвата.
5. Нельзя передавать работу третьим лицам.
Сбор и обработка контента:
1. Открываем первую десятку google.com (важно этот домен), выбираем сайты
с контентом, сравниваем описания на английском, берем лучшее описание с
одного места, укорачиваем описание товара (буквально делаем абзац).
2. Далее ТЩАТЕЛЬНО ищем слабые и сильные стороны товара с той же топ-10.
Обычно эту информацию можно найти на одном сайте, но пересмотрев до 50
страниц (вопросы и ответы по товару, комментарии, обзоры, описание
товара и т.п.).
3. Находим картинку хорошего качества (минимум 800х800 пикселей, качество от 80% по jpeg). Обычно картинка одна, но
бывают товары, где 2 и 3 картинки. Все картинки необходимо сохранить с
названием товара.
4. Основное время вы тратите на поиск информации. Это важно понимать.
5. После подготовки контента, проверьте текст на ошибки в сервисе grammarly (бесплатный аккаунт).
Сколько времени вы тратите:
Темы вы получаете готовым списком, далее на каждый товар тратите столько
времени, сколько нужно для составления полной «картины» о товаре. Кто-то
делает это быстро за 15 минут товар, кто-то за 30 минут, иногда нужно
больше потратить, так как много информации перебрать нужно. Все зависит
от вашего упорства и опыта, но среднее время будет в районе 20-30
минут/товар.
Сдача работы:
1. Собранный текстовый контент вы структурируете по шаблону в Google Документы (шаблон даю). Затем
открываете доступ модератору.
2. Отдельно выгружаете на Google Облако ZIP архив с картинками к товарам и видео-сессию с вашей работой,
качество видео, должно быть таким, чтобы можно было прочитать текст.
Порядок оплаты:
1. После проверки текста и просмотра видео.
2. Если в контенте есть недоработки, вы исправляете их.
Перед стартом сотрудничества
Необходимо сделать небольшое тестовое задание, без записи экрана и создания гугл доков.
Цель задания: проверить полноту сбора информации и ваши знания английского языка.
Оплата фиксированная: 50 центов за товар. В одной статье от 5 до 15 товаров.
Оплата в Яндекс Деньги и иногда WebMoney.
Тестовое задание отсылать в личное сообщение.
Тестовое задание:
Название товара: Microsoft Wireless All-in-One Media Keyboard
2-4 строки А4, почему важно купить именно эту клаву (не копируйте 1 в 1).
Плюсы
-
Минусы
-
Характеристики
Interface:
Size (W x L x H):
Weight:
Возможно, другие важные характеристики?
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