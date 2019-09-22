Необходим специалист со знанием арабского языка для консультаций по переводам с/на арабский язык, а также проверки соответствия написанного текста на готовых медиаматериалах (баннеры, листовки, произвольные картинки).
Нужен качественный перевод с русского на английский.
Всем привет! И супер четверга!
У меня такой проект-нужно перевести текст для квеста на день рождения.
Кто будет проходить квест английский знает(B2) а я нет)
поэтому ищу помощи. Прошу указывать цену, срок неделя (уточняю что мне не срочно)
Всем огромное спасибо!!!
Текст отправляю ниже:
1. Первая подсказка спрятана в шкафу, который ты открываешь первым каждое утро!1-1. Нет, не здесь! Ищи дальше!2. Молодец! Следующая подсказка на пути к подарку спрятана под подушкой у железного. 3. Ух ты! Супер! Идём дальше? Ищи подсказку в розовом доме!4. Вот это да! А где ты иногда спишь, пока Аня не спит? Ищи там!5. Сложно было? Класс! Теперь иди к холодному и большому. Там подсказка!6. Поздравляю! Ещё немного. Следующая подсказка лежит там, где сидит Аня, только ниже и справа. 7. Ладно, вздохни спокойно! Последнее испытание и там подарок-ищи его там, где у нас лежат мягкие и пушистые штуки, которые мы трогаем каждый день. Дорогой и любимый муж- это все тебе от чистого сердца! Мы тебя очень любим! С наилучшими пожеланиями жена и дочка!
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