Переводы текстов и подписей на арабском, проверка правописания

Необходимо грамотно перевести текст по автомобильной тематике. В тексте очень много жаргона, автомобильной лексики и тех. деталей. Поэтому пожалуйста, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, если вы ранее не работали с подобным, далеки от автомобильного мира/тематики – НЕ ...