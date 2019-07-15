Здравствуйте. Срочно нужен перевод с англ на рус
Переводы текстов и подписей на арабском, проверка правописания
Необходим специалист со знанием арабского языка для консультаций по переводам с/на арабский язык, а также проверки соответствия написанного
текста на готовых медиаматериалах (баннеры, листовки, произвольные
картинки).
Заявки фрилансеров
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