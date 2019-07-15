Переводы текстов и подписей на арабском, проверка правописания

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Закрыт3 заявки214 просмотров

Необходим специалист со знанием арабского языка для консультаций по переводам с/на арабский язык, а также проверки соответствия написанного

текста на готовых медиаматериалах (баннеры, листовки, произвольные

картинки).

6 лет назад
onllne
Денис 
36 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров