Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов. Обязанности: [list=1][*]Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ[*]Реализация анимационных эффектов на css, js [*]Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов[/list] Требования:[list][*]Владение адаптивной и ...
- $1800HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
- $1450
Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов. [b]Обязанности:[/b] [list=1][*]Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ[*]Реализация анимационных эффектов на css, js [*]Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов[/list][b]Требования:[/b][list][*]Владение адаптивной и ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим специалист со знанием арабского языка для консультаций по переводам с/на арабский язык, а также проверки соответствия написанного текста на готовых медиаматериалах (баннеры, листовки, произвольные картинки).Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Для существующего контентного сайта на Wordpress необходимо предложить и интегрировать content builder, где можно было бы конструировать страницу из фиксированного набора блоков (дизайн, описание таких блоков есть).Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо подготовить три черновых визуализации для идей интерактива на сайте. Описание такое https://www.evernote.com/shard/s446/sh/385855c7-36a5-4dc3-b698-686572494c4a/815584e2d861ae6e4eb1a9b795d156c7. И встроить их в драфтовый макет, исходник отправлю. Сделать нужно сегодня до 19 часов.Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется исполнитель, имеющий опыт работы с API Яндекс.Карт. Задача стилизовать стандартный поисковый виджет SearchControl и выпадающий список подсказок [url=http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA]http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA[/url] по заданному макету ([url=http://dropmefiles.com/cWMZp]http://dropmefiles.com/cWMZp[/url]).Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $350
Необходимо разработать дизайн-макет промо-сайта (одна длинная страница), который будет состоять из трёх экранов (стартовый, механика, победители) на основе готового Key visual по брендбуку вместе с версиями для планшета и телефона, также нужно будет предложить анимационные ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Делаем приложение для планшетов, которое должно быть в результате быть доступно только в AppStore: 1. Первый экран — анимированная заставка, крутилка, прелоадер. Анимация на нас. 2. Далее появляется основное меню, на котором есть: - смартфон; - планшет; - модем; 3. При ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1050
Требуется разработчик на постоянную занятость удалённо для разработки разного рода проектов (в основном это промо-механики и контентные сайты). Обязательное требование — присутствие в Skype в рабочее время (с 10 до 19 Мск).Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1850
Необходимо до конца сентября разработать проект мотивационной программы для продавцов одного из брендов. В наличии имеется техническое задание, которое готов отправить заинтересованному кандидату. От исполнителя потребуется программирование функциональности и интеграция вёрстки. Необходима оперативная работа с чётким соблюдением сроков ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо разработать приложение для промо-кампании. функционал: — съёмка фото — применение фильтра (изменение цветовой гаммы, наложение паттерна) — отправка фото на сервер — шеринг фото в социальных сетях Facebook, Instagram — после отправки фото сервер возвращает сообщение, которое нужно выводить в ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
дизайн страницы представляет из себя облако с текстами (пара предложений, поздравление), при скролле происходит перемещение «внутрь» облака, при обратном скролле, «изнутри облака» то есть размер шрифта увеличивается, текст размывается, сзади появляются новые тексты. нужно сделать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
необходимо интегрировать обновлённый дизайн на мультиязычный сайт, разработанный на Wordpress. будут предоставлены доступы по ФТП и дамп БД, работу надо будет вести на своём сервере. сайт содержит много материалов, полный дамп занимает порядка 50 Гб. подробности задания будут ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
есть сайт на umi, версия 2.8.5.2. на него закачаны разного рода скрипты, которые генеририуют трафик и спам. бекапа с незаражённой версией не осталось, нужно чистить пофайлово.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $600
Необходим дизайнер на 2 недели постоянной работы (с 10 до 19 часов Мск) на время отсутствия штатного. Проекты: дизайн интерфейсов мобильного приложения, доработка дизайнов промо-сайтов, разработка дизайна промо-сайта. Работа удалённая.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Во вложении принцип действия установки. Требуется GIF-анимация. Нужно сделать следующие анимации: 1) анимировать поршни, 2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила, 3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.Анимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть план построить коттеджный поселок ЛАПУХИНКА. Этот поселок будет представлять из себя "курорт" в стиле старой русской деревни. Только это будет деревня настолько старая русская, что будет стоить от 20 млн. за дом. (рестораны в ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
срочный проект, до 00 часов 30 числа. нужно доработать модуль новостей, добавить параметр к статье и вывести во view и template ajax'ом детали и бюджет обговариваются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад