onllne

Денис Екимов onllne

 
35 летРоссия/Жуковский
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Frontend-разработчик

    $1800

    Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов. Обязанности: [list=1][*]Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ[*]Реализация анимационных эффектов на css, js [*]Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов[/list] Требования:[list][*]Владение адаптивной и ...

    CSSReact
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Frontend-разработчик Vue уровня middle

    $1450

    Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов. [b]Обязанности:[/b] [list=1][*]Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ[*]Реализация анимационных эффектов на css, js [*]Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов[/list][b]Требования:[/b][list][*]Владение адаптивной и ...

    CSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводы текстов и подписей на арабском, проверка правописания

    Необходим специалист со знанием арабского языка для консультаций по переводам с/на арабский язык, а также проверки соответствия написанного текста на готовых медиаматериалах (баннеры, листовки, произвольные картинки).

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить content builder на Wordpress

    Для существующего контентного сайта на Wordpress необходимо предложить и интегрировать content builder, где можно было бы конструировать страницу из фиксированного набора блоков (дизайн, описание таких блоков есть).

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать визуализацию идей для проекта

    Нам необходимо подготовить три черновых визуализации для идей интерактива на сайте. Описание такое https://www.evernote.com/shard/s446/sh/385855c7-36a5-4dc3-b698-686572494c4a/815584e2d861ae6e4eb1a9b795d156c7. И встроить их в драфтовый макет, исходник отправлю. Сделать нужно сегодня до 19 часов.

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Стилизация поискового поля (SearchControl) Яндекс.Карты

    $100

    Требуется исполнитель, имеющий опыт работы с API Яндекс.Карт. Задача стилизовать стандартный поисковый виджет SearchControl и выпадающий список подсказок [url=http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA]http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA[/url] по заданному макету ([url=http://dropmefiles.com/cWMZp]http://dropmefiles.com/cWMZp[/url]).

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн промо-сайта

    $350

    Необходимо разработать дизайн-макет промо-сайта (одна длинная страница), который будет состоять из трёх экранов (стартовый, механика, победители) на основе готового Key visual по брендбуку вместе с версиями для планшета и телефона, также нужно будет предложить анимационные ...

    CSS
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализация мобильного приложения для iPad

    Делаем приложение для планшетов, которое должно быть в результате быть доступно только в AppStore: 1. Первый экран — анимированная заставка, крутилка, прелоадер. Анимация на нас. 2. Далее появляется основное меню, на котором есть: - смартфон; - планшет; - модем; 3. При ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработчик на Yii 1.1

    $1050

    Требуется разработчик на постоянную занятость удалённо для разработки разного рода проектов (в основном это промо-механики и контентные сайты). Обязательное требование — присутствие в Skype в рабочее время (с 10 до 19 Мск).

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт мотивационной программы на Битрикс

    $1850

    Необходимо до конца сентября разработать проект мотивационной программы для продавцов одного из брендов. В наличии имеется техническое задание, которое готов отправить заинтересованному кандидату. От исполнителя потребуется программирование функциональности и интеграция вёрстки. Необходима оперативная работа с чётким соблюдением сроков ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка приложения для iPad

    необходимо разработать приложение для промо-кампании. функционал: — съёмка фото — применение фильтра (изменение цветовой гаммы, наложение паттерна) — отправка фото на сервер — шеринг фото в социальных сетях Facebook, Instagram — после отправки фото сервер возвращает сообщение, которое нужно выводить в ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка фронтенда с анимационными эффектами

    дизайн страницы представляет из себя облако с текстами (пара предложений, поздравление), при скролле происходит перемещение «внутрь» облака, при обратном скролле, «изнутри облака» то есть размер шрифта увеличивается, текст размывается, сзади появляются новые тексты. нужно сделать ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wordpress. Интеграция вёрстки на сайт.

    необходимо интегрировать обновлённый дизайн на мультиязычный сайт, разработанный на Wordpress. будут предоставлены доступы по ФТП и дамп БД, работу надо будет вести на своём сервере. сайт содержит много материалов, полный дамп занимает порядка 50 Гб. подробности задания будут ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • UMI. Чистка сайта от вирусов

    есть сайт на umi, версия 2.8.5.2. на него закачаны разного рода скрипты, которые генеририуют трафик и спам. бекапа с незаражённой версией не осталось, нужно чистить пофайлово.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер на несколько проектов

    $600

    Необходим дизайнер на 2 недели постоянной работы (с 10 до 19 часов Мск) на время отсутствия штатного. Проекты: дизайн интерфейсов мобильного приложения, доработка дизайнов промо-сайтов, разработка дизайна промо-сайта. Работа удалённая.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимация системы охлаждения по чертежу

    Во вложении принцип действия установки. Требуется GIF-анимация. Нужно сделать следующие анимации: 1) анимировать поршни, 2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила, 3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта коттеджного посёлка

    $500

    Есть план построить коттеджный поселок ЛАПУХИНКА. Этот поселок будет представлять из себя "курорт" в стиле старой русской деревни. Только это будет деревня настолько старая русская, что будет стоить от 20 млн. за дом. (рестораны в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
LoveITgroup
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Wordpress. Интеграция вёрстки на сайт.
Требования четкие. Оплата получена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель. Рекомендую сотрудничество!
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