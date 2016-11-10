Делаем приложение для планшетов, которое должно быть в результате быть доступно только в AppStore: 1. Первый экран — анимированная заставка, крутилка, прелоадер. Анимация на нас. 2. Далее появляется основное меню, на котором есть: - смартфон; - планшет; - модем; 3. При ...