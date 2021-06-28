Frontend-разработчик

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1147 просмотров

Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов.

Обязанности:

  • Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ
  • Реализация анимационных эффектов на css, js
  • Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов
Требования:
  • Владение адаптивной и кроссбраузерной версткой, опыт работы с svg и canvas
  • Опыт написания одностраничных приложений на каком-либо js-фреймворке (Vue.js, React предпочтительны)
  • Опыт работы или готовность освоить WebGL и Three.js
Условия:

  • Возможность работы удалённо, либо в офисе в Московской области
  • Рабочий день с 10 до 19 часов, с понедельника по пятницу
  • Работа по договору, желательно наличие статуса ИП или самозанятого
CSSJavaScriptVue.js
4 года назад
onllne
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нихад
 
24 года
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4 года назад
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Денис
 
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час назад
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4 года назад
Ольга
 
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Озода
 
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Сергей
 
43 года
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2 года назад
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Георгий
 
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онлайн
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30 лет
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Оксана
 
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Алексей
 
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Тамерлан
 
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4 года назад
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2 месяца назад
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