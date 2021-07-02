Требуется построить рассылку html - на таблицах.

на странице с около 20 товаров и небольшой текст

1 поле для введения суммы и отправка имени и источника с линка

макет будет в Фигме сделан через 1-2 дня.

напишите требуемое количество времени, цену и сроки исполнения

примеры прошлых работ и опыт

проект не одноразовый. есть другие