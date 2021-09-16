Требуется сверстать сайт-портфолио для дизайнера интерьеров на WordPress. Исходники в Figma. Необходимо обеспечить Pixel Perfect, кроссбраузерность и адаптацию под мобильные устройства. Реализовать анимацию fadeIn. Структура: главная страница, страница проектов и страница с подтверждением заявки. Заявки должны приходить на почту. Оплата: 50% предоплата после верстки десктопной версии, оставшиеся 50% после завершения работы.
Доработки сайта на платформе Shopify
Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте:
ВНИМАНИЕ! Сайт готовый, глобально менять ничего не нужно. Это скорее легкие коррективы.
СТАВКИ ВЫШЕ 5000 рассматриваться не будут.
- Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии
- Создать на главной странице бегущую строку между блоками
- Скорректировать футер (плохо отображается на мобильной версии)
- Скорректировать отображение одного блока на мобильной версии (обрезается формат)
- Переделать дизайн одной страницы тк в прошлом исполнитель просто скопировал страницу с чужого сайта после чего создать дубль этой страницы но уже с другим описанием
Желательно уметь работать именно на платформе Shopify тк там есть своим нюансы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку пары страниц к уже существующему сайту, а также внести несколько правок на ранее сверстанных страницах. Необходимы макеты PSD для работы. Ожидается качественная реализация с учётом всех деталей.HTML-верстка47 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется HTML-верстка макетов интернет-магазина из файлов .psd. Необходимо выполнить адаптивную и кроссбраузерную верстку для главной страницы, каталога, корзины и оформления заказа. Верстка должна соответствовать требованиям Perfect Pixel. Макет личного кабинета будет предоставлен отдельно.Завершен4 года назад
- $30
Требуется сверстать адаптивную страницу контактов без предоставленного макета. Дизайн должен гармонично сочетаться с остальными страницами сайта. Все необходимые ссылки будут предоставлены верстальщику.Завершен4 года назад
Требуется сверстать мобильное приложение по готовому дизайну из Figma. Необходимо выполнить HTML-верстку экранов и собрать приложение в формате APK. Бюджет и сроки будут обсуждены позже.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Необходимо заверстать секцию с горизонтальным скроллом, управляемым стрелками, и реализовать раскрытие дополнительной информации при клике на карточку. Код требуется предоставить отдельным блоком без интеграции в страницу. Бюджет 2-3 USD.Завершен4 года назад
- $100
Требуется сверстать адаптивный дашборд с использованием Bootstrap 4. Макеты будут предоставлены. Бюджет составляет 100 долларов, оплата 50 долларов по готовности до правок и 50 после внесения правок. Исходники передаются после полной оплаты.Закрыт4 года назад
Необходимо сверстать 5 страниц для сайта-визитки с использованием HTML. Оплата будет производиться за каждую страницу. Макет будет отправлен исполнителю. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.Завершен4 года назад