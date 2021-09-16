Доработки сайта на платформе Shopify

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки868 просмотров

Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте:

ВНИМАНИЕ! Сайт готовый, глобально менять ничего не нужно. Это скорее легкие коррективы.

СТАВКИ ВЫШЕ 5000 рассматриваться не будут.

- Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии

- Создать на главной странице бегущую строку между блоками

- Скорректировать футер (плохо отображается на мобильной версии)

- Скорректировать отображение одного блока на мобильной версии (обрезается формат)

- Переделать дизайн одной страницы тк в прошлом исполнитель просто скопировал страницу с чужого сайта после чего создать дубль этой страницы но уже с другим описанием

Желательно уметь работать именно на платформе Shopify тк там есть своим нюансы

Shopify
4 года назад
JohnnyToker
Егоров 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JobRunner
Юрий 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$38
17 дней
Escrow
Работать умеет, но срок работы два месяца, если сроки не горят, то думаю подойдет
Хорошая постановка задачи, очень понимающий человек, пошел на встречу, когда я просрочил сроки из-за личных проблем. Рекомендую, так как лучше работодателя скорее всего не найти)

Заявки фрилансеров

Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
JobRunner
Юрий 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
4 года назад
Павел
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
18 отзывов(-3)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт с натяжкой на WP.

    Требуется сверстать сайт-портфолио для дизайнера интерьеров на WordPress. Исходники в Figma. Необходимо обеспечить Pixel Perfect, кроссбраузерность и адаптацию под мобильные устройства. Реализовать анимацию fadeIn. Структура: главная страница, страница проектов и страница с подтверждением заявки. Заявки должны приходить на почту. Оплата: 50% предоплата после верстки десктопной версии, оставшиеся 50% после завершения работы.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка пары страниц

    Требуется выполнить HTML-верстку пары страниц к уже существующему сайту, а также внести несколько правок на ранее сверстанных страницах. Необходимы макеты PSD для работы. Ожидается качественная реализация с учётом всех деталей.

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка по Perfect Pixel

    $70

    Требуется HTML-верстка макетов интернет-магазина из файлов .psd. Необходимо выполнить адаптивную и кроссбраузерную верстку для главной страницы, каталога, корзины и оформления заказа. Верстка должна соответствовать требованиям Perfect Pixel. Макет личного кабинета будет предоставлен отдельно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать страницу контактов

    $30

    Требуется сверстать адаптивную страницу контактов без предоставленного макета. Дизайн должен гармонично сочетаться с остальными страницами сайта. Все необходимые ссылки будут предоставлены верстальщику.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать мобильно приложение

    Требуется сверстать мобильное приложение по готовому дизайну из Figma. Необходимо выполнить HTML-верстку экранов и собрать приложение в формате APK. Бюджет и сроки будут обсуждены позже.

    Figma
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно заверстать секцию

    $3

    Необходимо заверстать секцию с горизонтальным скроллом, управляемым стрелками, и реализовать раскрытие дополнительной информации при клике на карточку. Код требуется предоставить отдельным блоком без интеграции в страницу. Бюджет 2-3 USD.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать дашборд бутстрап 4

    $100

    Требуется сверстать адаптивный дашборд с использованием Bootstrap 4. Макеты будут предоставлены. Бюджет составляет 100 долларов, оплата 50 долларов по готовности до правок и 50 после внесения правок. Исходники передаются после полной оплаты.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка многостраничника

    Необходимо сверстать 5 страниц для сайта-визитки с использованием HTML. Оплата будет производиться за каждую страницу. Макет будет отправлен исполнителю. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад