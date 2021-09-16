Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте:

ВНИМАНИЕ! Сайт готовый, глобально менять ничего не нужно. Это скорее легкие коррективы.

СТАВКИ ВЫШЕ 5000 рассматриваться не будут.

- Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии

- Создать на главной странице бегущую строку между блоками

- Скорректировать футер (плохо отображается на мобильной версии)

- Скорректировать отображение одного блока на мобильной версии (обрезается формат)

- Переделать дизайн одной страницы тк в прошлом исполнитель просто скопировал страницу с чужого сайта после чего создать дубль этой страницы но уже с другим описанием

Желательно уметь работать именно на платформе Shopify тк там есть своим нюансы