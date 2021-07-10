Верстка по Perfect Pixel

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок1397 просмотров

Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - 

-Главная

-Каталог

-Корзина

-Оформление заказа

+ будет макет личного кабинета(простой, базовый)

Верстка адаптивная, кроссбразерная.

Perfect Pixel обязательно!

4 года назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGoya
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$100
14 дней
Escrow
Хороший исполнитель
Хороший заказчик, работать можно. Что бы не было споров нужно, составлять подробное ТЗ. В целом с Максимом работать комфортно рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexGoya
28 лет
4 года в сервисе
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год назад
4 года назад
Артем
 
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Иван
 
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Георгий
 
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4 года назад

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