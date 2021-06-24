Сверстать дашборд бутстрап 4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок568 просмотров

Добрйы день. Стоит задача сверстать адаптивно дашборд. Макеты в приложении. Бюджет 100 долларов. Оплата 50 долларов по готовности до правок и 50 после правок. После полной оплаты передача исходников

Bootstrap
4 года назад
tilokes
Кирилл 
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4 года назад
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Выбранный исполнитель

Si6aClo
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4 года назад
$100
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Si6aClo
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Георгий
 
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онлайн
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