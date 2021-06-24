Необходимо сверстать 5 страниц для сайта-визитки с использованием HTML. Оплата будет производиться за каждую страницу. Макет будет отправлен исполнителю. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.
Сверстать дашборд бутстрап 4
Добрйы день. Стоит задача сверстать адаптивно дашборд. Макеты в приложении. Бюджет 100 долларов. Оплата 50 долларов по готовности до правок и 50 после правок. После полной оплаты передача исходников
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