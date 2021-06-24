Сверстать с Figma

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок421 просмотр

Нужно сверстать:

https://www.figma.com/file/gdrxWkvam1dWqKCQiUWktv/Untitled?node-id=0%3A1 - десктоп

https://www.figma.com/file/fbVZnckuds2pEwoPZbr7ew/Untitled?node-id=0%3A1 - моб.версия

FigmaNode.js
4 года назад
guest_16203835541298
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

codememory
Данил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
$100
3 дня
Не рекомендую данного заказчика! Предыстория: первый заказ который я выполнил у данного человека было все нормально, ожидал оплату(15$) в течении 2-х дней, заказчик сказал, что находился на даче, а там плохой интернет, пошел на уступки заказчика и оставил хороший отзыв. После того как я выполнил данный заказ мы обменялись отзывами и человек предложил мне другой заказ, спросил цену и сроки в принципе как и положено. Я сказал человеку цену(100$) и сроки дал примерные, на которые он согласился. Но он мне выдвинул условия, что после каждой верстки скидывать ему исходники, в свою очередь я ему сказал что тогда с предоплатой 50%, он ответил что окей, но только сделайте сначала первую страницу и после первой страницы я скидываю сразу 50%. Я сверстал, даже не одну, а 5, которые залил в репозиторий и скинул ему ссылку, чтоб скачал архив и смог посмотреть. Через несколько часов он мне сказал что вверстке нужно сделать некоторые правки, чтоб шапка оставалась видимой при прокрутке странице и сделать выпадающий список у меню и сказал что в течении часа мне скинут 50%, а через 3-4 часа скинут вторую часть. В итоге прошло более 2-х часов, я не увидел не первую часть оплаты, и не вторую. Решил сменить видимость репозитория на приватный, потому что на данный момент в нем уже находилась готовая верстка макета. Утром мне пишет данный человек и спрашивает: "Данил, вам перевели оплату" я ему ответил что нет, и дальше человек пропал на несколько дней(2-3) я начал писать, мол даю сроки 2 дня, если в течении этого времени я не вижу ответа, подаю заявку на блокировку. Через 2 дня он отозвался, принес извинение из-за того что не отвечал, и сказал что ждет деньги и исходники ему пока не передавать(в которых были сделаны правки) и дополнил, что в первом архиве интегратор нашел много ошибок и он готовит передать мне список этой информации и в том числе первую часть оплаты. Я не совсем понял какие он ошибки нашел, если до этого он мне говорил, что только 2 правки, которые были исправлены но я не передал новый архив из-за того что не было оплаты + половину макета я делал сам, потому что половина макета это был просто прототип. В итоге после последнего сообщения прошло еще 3 дня, в течении которых я человека предупредил, что дальше сюсюкаться я не буду и начну уже действовать, но он не ответил, за день до написание этого отзыва я ему сказал, что завтра днем начинаю действовать, тоже не какого результата. И вот время вышло! В принципе я так и предполагал, что изначально первым заказом, он хочет заработать доверенность, а вторым более крупным заказом уже кинуть фрилансера. Но 100$ на дороге не валяются. После сообщения, когда мне должны были отправить оплату прошло более 5 дней. Все скрины переписки готов предоставить - любые доказательства! Да, есть конечно и моя вина, что я всегда иду на уступки заказчиков, вместо скринов скидываю исходники или ссылку на github page Обходите стороной данного человека! МОШЕННИК

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codememory
Данил 
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