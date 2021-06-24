Требуется помощь в верстке сайта с использованием HTML, CSS и JSS. Задача включает создание лендинга и нескольких внутренних страниц с поддержкой двух языков. Сайт должен быть полностью функциональным, аналогично примерному сайту. Начало работы возможно сразу.
Сверстать с Figma
Нужно сверстать:
https://www.figma.com/file/gdrxWkvam1dWqKCQiUWktv/Untitled?node-id=0%3A1 - десктоп
https://www.figma.com/file/fbVZnckuds2pEwoPZbr7ew/Untitled?node-id=0%3A1 - моб.версия
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка59 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо сверстать адаптивный лендинг с использованием HTML. Ожидается качественная верстка, соответствующая современным стандартам и адаптивность для различных устройств.HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать поэкранный скроллинг для сайта, аналогично примеру. Исполнителю будет предоставлен доступ к сайту по FTP. Бюджет до $20, сроки выполнения - до 5 дней.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется специалист по HTML-верстке для доработки готовой админ панели. Задача включает удаление лишнего кода, проверку адаптивности на мобильных устройствах и ноутбуках, а также обновление версии Bootstrap. Важно обеспечить кроссбраузерность и ускорить работу кода. На выходе требуется чистый и понятный код, готовый к интеграции.Завершен4 года назад
Требуется разработка сайта на платформе Тильда, включающая копирование 4 экранов с существующего сайта и создание 2 новых. Срок выполнения заказа 2-3 дня под ключ. Также интересует опыт настройки Getcourse.Завершен4 года назад
- $110
Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу WordPress. Необходимо создать качественную верстку без Bootstrap и реализовать анимацию SVG иконок с использованием плагина Vivus. Макеты прикреплены в JPG-формате.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
- $222
Необходимо сверстать лендинг на основе дизайна в PSD с настройкой всех скриптов. Ожидается pixel-perfect выполнение и адаптивность под мобильные устройства. Срок выполнения - 6 дней, бюджет - 16 т.р. Дизайн будет предоставлен выбранным кандидатам для оценки.Завершен4 года назад
Требуется выполнить верстку сайта на 8 страниц с использованием HTML. Необходимо указать сроки выполнения работы и стоимость. Ожидается качественная и аккуратная реализация проекта.Завершен4 года назад
- $25
Требуется выполнить HTML-верстку страницы с модальными окнами, используя предоставленный макет из Figma. Обратите внимание на детали и структуру, указанные в проекте. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и функционируют.Завершен4 года назад
Требуется разработать серию 2D HTML5 анимаций на футбольную тематику. Анимации необходимо реализовать через canvas. В проекте можно использовать любые удобные библиотеки. Техническое задание предоставлено.Завершен4 года назад