надо сделать сайт на тильде.

Есть другой наш сайт с которого можно скопировать. Всего 6 экранов, 4 экрана скопировать и 2 экрана создать

цена?

срок 2-3 дня под ключ

так же если у вас есть опыт в настройки getcource так же пишите