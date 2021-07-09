Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок933 просмотра

Добрый день.

Требуется сверстать сайт.

8 страниц.Укажите пож. сроки и стоимость. 

4 года назад
pacr
Петр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Отличная работа! Буду продолжать сотрудничество
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

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