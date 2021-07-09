Требуется выполнить HTML-верстку страницы с модальными окнами, используя предоставленный макет из Figma. Обратите внимание на детали и структуру, указанные в проекте. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и функционируют.
Верстка сайта
Добрый день.
Требуется сверстать сайт.
8 страниц.Укажите пож. сроки и стоимость.
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