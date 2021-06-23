Верстка страницы

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Закрыт40 заявок1351 просмотр

https://www.figma.com/file/LE4JT8Ely3TcyqCZ47v6md/MS-(Copy)?node-id=961%3A0

такие элементы просто как фотка вставляем - http://joxi.ru/E2pjWlocGWDYor

При оценке обратите внимание, что там есть ссылки на другой сайт в макете, это все просто вставляем как скрины - верстать этого не нужно

Хедер, футер, и блок с формой внутри тоже не нужно верстать

Node.js
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