https://www.figma.com/file/LE4JT8Ely3TcyqCZ47v6md/MS-(Copy)?node-id=961%3A0

такие элементы просто как фотка вставляем - http://joxi.ru/E2pjWlocGWDYor

При оценке обратите внимание, что там есть ссылки на другой сайт в макете, это все просто вставляем как скрины - верстать этого не нужно

Хедер, футер, и блок с формой внутри тоже не нужно верстать