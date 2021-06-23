Нужно сделать фронтенд с использование React Js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок535 просмотров

Всем привет , нужно сделать верстку на основе React Js , прошу отвечать на проект только прямые исполнители с опытом работы

Макеты и все детали обсудим в ЛС

Спасибо.

JavaScript
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