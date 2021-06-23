Из иллюстрации необходимо сделать html/php документ без использования CSS для автоматической рассылки через почту. (с интерактивными элементами) Оплата paypal, YooMoney
Нужно сделать фронтенд с использование React Js
Всем привет , нужно сделать верстку на основе React Js , прошу отвечать на проект только прямые исполнители с опытом работы
Макеты и все детали обсудим в ЛС
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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