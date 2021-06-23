Сделать из AI файла html/php для email рассылки

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Закрыт3 заявки422 просмотра

Из иллюстрации необходимо сделать html/php документ без использования CSS для автоматической рассылки через почту. (с интерактивными элементами)

Оплата paypal, YooMoney

CSSHTMLPHP
4 года назад
liifii77
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