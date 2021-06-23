Макеты для понимания объема работ.
Сделать из AI файла html/php для email рассылки
Из иллюстрации необходимо сделать html/php документ без использования CSS для автоматической рассылки через почту. (с интерактивными элементами)
Оплата paypal, YooMoney
Заявки фрилансеров
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