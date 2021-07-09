Нужна адаптивная верстка

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  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки1001 просмотр

Нужна адаптивная верстка https://www.figma.com/file/ghJPFN8eqpsBLNl8yGSmKQ/Untitled?node-id=0%3A1

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

Node.js
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$150
7 дней
Супер исполнитель,качество скорость и всегда на связи рекомендую!
Сотрудничество прошло отлично. Антон прекрасный заказчик. Всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

maxim_soloviov
Максим 
22 года
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день назад
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