стек html css php работа на 3-4 часа, час = 200 руб. Отметьтесь пож-ста кто готов по 200р в час работать, я в скайп Вас добавлю и буду работать по задачам.
Нужна адаптивная верстка
Нужна адаптивная верстка https://www.figma.com/file/ghJPFN8eqpsBLNl8yGSmKQ/Untitled?node-id=0%3A1
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Выбранный исполнитель
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