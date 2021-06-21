2 часть проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок629 просмотров

Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.

Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.

2 часть картинки

CSSHTML
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