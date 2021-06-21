Добрый вечер, необходимо сверстать простой проект. Ссылка на макет: AUtoLider (Copy) – Figma Работу нужно закончить до завтра, Бюджет - 1000р
2 часть проекта
Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.
Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.
2 часть картинки
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