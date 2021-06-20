Верстка сайта на конструкторе битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки508 просмотров

Нужно сверстать готовые блоки методом копипаст поfdgfdдробнее вdfvdzf скринкасте.

https://www.loom.com/share/dee9f479073a4f0c967da7c08af0a47b

Нужно сверстатbь готовые блоки методом копипаст подробнее в скринкасте.ffffhttps://www.loom.com/share/dee9f479073a4f0c967da7c08af0a47b

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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