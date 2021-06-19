Есть проект где я сам не успею. Ищу того кто сможет предоставить качественное портфолио. Постоянно будет на связи. Сможет быстро и качественно выполнять работу.
5 статических страниц состояния оборудования
Обязательные требования
Все страницы должны быть оформлены в едином стиле. Каждая страница должна содержать анимационную иллюстрацию проблемы, лого сервиса и текст. Верстка responsive, оптимизировано для 1920x1080.
https://www.youtube.com/channel/UC5Nuz2i-A3V9eUm4UUUsqkg
есть такое устройство, которое иногда требует поддержки. Когда что-то неисправно - интернет недоступен или карты закончились, то он показывает сейчас только одну страницу ошибки. Мы ее хотим улучшить и показывать то, что:
1. No internet connection
Иллюстрация - от оборудования оборванный линк в интернет.
Text: Please check cable and/or internet connection.
2. Payment device connection lost
Иллюстрация - от оборудования оборванный линк к POS терминалу.
Text: Please check cable connection and/or restart payment device.
3. No key-cards/Load key-cards
Иллюстрация - Загрузка RFID карт в диспенсер.
Text: Please load key-cards.
4. Hardware problems were detected
Иллюстрация - Что-то условное неисправно внутри.
Text: Please contact technical support team.
5. Scheduled Maintenance
Иллюстрация - Условная иллюстрация проводимых сервисных работ.
Text: Please do not power off.
Требуется подобрать или создать иллюстрацию для каждого из 5 случаев и сверстать страницы.
Можно придерживаться стиля в странице "403". Иллюстрации должны быть согласованы до верстки. Для п3 можно использовать анимированное изображение диспенсера (файл tenet720).
В остальных рекомендуется использовать изображение устройства (s24v) и произошедшей проблемы (потеря связи, поломка, обслуживание).
Результатом работы являются сверстанные страницы - 5 штук.
Заявки фрилансеров
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