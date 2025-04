5 статических страниц состояния оборудования

Обязательные требования

Все страницы должны быть оформлены в едином стиле. Каждая страница должна содержать анимационную иллюстрацию проблемы, лого сервиса и текст. Верстка responsive, оптимизировано для 1920x1080.

https://www.youtube.com/channel/UC5Nuz2i-A3V9eUm4UUUsqkg

есть такое устройство, которое иногда требует поддержки. Когда что-то неисправно - интернет недоступен или карты закончились, то он показывает сейчас только одну страницу ошибки. Мы ее хотим улучшить и показывать то, что:

1. No internet connection

Иллюстрация - от оборудования оборванный линк в интернет.

Text: Please check cable and/or internet connection.

2. Payment device connection lost

Иллюстрация - от оборудования оборванный линк к POS терминалу.

Text: Please check cable connection and/or restart payment device.

3. No key-cards/Load key-cards

Иллюстрация - Загрузка RFID карт в диспенсер.

Text: Please load key-cards.

4. Hardware problems were detected

Иллюстрация - Что-то условное неисправно внутри.

Text: Please contact technical support team.

5. Scheduled Maintenance

Иллюстрация - Условная иллюстрация проводимых сервисных работ.

Text: Please do not power off.

Требуется подобрать или создать иллюстрацию для каждого из 5 случаев и сверстать страницы.

Можно придерживаться стиля в странице "403". Иллюстрации должны быть согласованы до верстки. Для п3 можно использовать анимированное изображение диспенсера (файл tenet720).

В остальных рекомендуется использовать изображение устройства (s24v) и произошедшей проблемы (потеря связи, поломка, обслуживание).

Результатом работы являются сверстанные страницы - 5 штук.