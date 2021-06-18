Нужно сверстать сайт ,много анимаций ,моб ,планшет и десктоп версия ! Вёрстка качественная должна быть. Только Украина !
Правки к верстке
Вся информация по ссылке ниже
https://disk.yandex.ua/i/Qh1i8sZKlcHxrA
Бюджет - 1500р
Приступить нужно как можно быстрее
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $130HTML-верстка52 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги фрилансеры!) Мне необходима верстка проекта, исходники на figme, интересует цена и сроки) Вот тут подробности: https://yadi.sk/d/YdOuePXs83xGlAЗавершен4 года назад
Нужно сверстать адаптивный дизайн SAAS проекта на vue.js: html+css (обязательно scss). Время на работу - 2 недели. Детали в ЛС. Оставляйте примеры вашей работы. Указывайте цену за ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доверстать сайт из Figma (сделано 80%) под Wordpress, сделать натяжку на Wordpress с переносом старых материалов из блога, плагинов, мультиязычности. Из верстки осталась только мобильная версия, далее уже бэкенд и натяжка ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется php, node.js разраб, убрать ошибки и натянуть новую верстку https://bitrend.online При регистрации и входе дает 500 ошибку так же при переходе в админкуHTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется верстка лендинга. Адаптив, метрика, соц. сети. Дизайн естьЗавершен4 года назад
Сайт на netcat: http://умныестельки.рф Вывести в место на скриншотеЗавершен4 года назад
Необходимо выполнить вёрстку и натянуть на 1С-Битрикс. Адаптивно, кроссбраузерно, без ошибок. Бутстрап приветствуется. Дизайн в фигме. Оплата по факту. Все макеты тутЗавершен4 года назад
Ищу хорошего верстальщика, владеющего vue.js с опытом от 1 года.Если еще умеешь работать с laravel (натянуть потом свою верстку на бек), то буду любить и поощрять! Приветствуется опыт работы с игровыми проектами, типа open ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $69
ТЗ Стяжка пола Очень срочно, приступить надо прямо сейчас я онлайн, и сдать желательно сегодня край завтра Сделать адаптивную вёрстку лендинга, есть ПК и Моб макет ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад