Правки к верстке

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок333 просмотра

Вся информация по ссылке ниже

https://disk.yandex.ua/i/Qh1i8sZKlcHxrA

Бюджет - 1500р

Приступить нужно как можно быстрее

4 года назад
isaksen
Илья 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Ибрагим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
4 года назад
lisnevskiy
Леонид 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад